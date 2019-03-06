Звезда умудрилась остаться сексуальной даже в строгом наряде

Певица Ани Лорак блещет не только голосом, но и изящными формами. Поклонники привыкли, что в Сети с завидной периодичностью появляются пикантные снимки их любимицы. Однако сегодня прекрасная Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) поделилась со своими подписчиками фотографией в совершенно ином стиле.

На своей страничке в Instagram Ани разместила черно-белое фото, на котором она запечатлена в простом и даже довольно строгом платье. Правда, прелестей певицы оно скрыть не сумело.

"Очень красивый кадр", "Любимая ДИВА", "Супер!", "Аня,вы прекрасны !", "Я не люблю чб фото, но это шедевр!", "Ягодка !!!", "Очеровашка", "Цвет настроения серый", "Ослепительная красота", "Эстетичная Мадам", "Стильно и красиво", "Диво дивное", "Фигуристая", "Красотка во всем!!!! Дольше нас всех радуй", "Огненно-шикарно-невероятно-чрезвычайно-кнасивая!"," Элегантны, изящны, божественны! Талант – Ваше лучшее достояние!", "изящно !!!!", "Секси", "Офигеть! Огонь", "Тело стройное конечно", "Какая ты классная,Каролинка!!!!!", "Статуэтка", "Принцесса", – рассыпались в восторгах подписчики Ани.

Нашлись и те, кому снимок не понравился, но их было очень, очень мало. "Фото Шоп жесткий 😂", "Странно , на фото то худеет , то полнеет!))" – парочка ехидных реплик утонула в море теплых слов, на которые не поскупились слушатели звезды (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Красавица, умница, достойнейшая женщина", – этот комментарий выразил общее мнение поклонников таланта и фигуры Лорак.

