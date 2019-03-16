Артистка без стеснения показала свою сексуальность

Ани Лорак продолжает радовать фанатов своими формами не только в Сети, но и на сцене. На одном из концертов певица вышла в откровенном наряде, чем восхитила зрителей.

Певица выложила в Instagram фото с мероприятия, на котором она выступала в очень коротком платье, едва прикрывающее интимные места Ани.

Подписчики пришли в восторг от наряда любимой и сексуальной певицы. "Идеальная девушка!!!", "Вы такая красивая 😍на вас хочется равнятся", "Красавица,безумно вас любим,наша гордость😍", "Очаровательная девушка!", "Какой образ😍❤️🔥".