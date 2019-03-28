"Зрительный десерт": Лорак показала зажигательное видео с дочкой

Артистка души не чает в наследнице

Ани Лорак порадовала фанатов новым видео. На нем она показана с дочкой – Софией Налчаджиоглу. Обе весело отплясывают под быструю музыку, быстро меняя при этом наряды.

"Жизнь в ритме танца!",

– подписала ролик известная украинская певица. Видно, что время, проведенное с наследницей, доставляет ей массу удовольствия.

Поклонники "дивы" не остались равнодушными. Многие восхитились тем, как выглядят Ани с Соняей и их зажигательными танцами:

"Красота в красоте... супер, супер... Не видосик, а прямо зрительный десерт... вкусно!", "Королева мама... и принцесса дочь", "Мои заи", "Класс, малая!", "Какие же вы красивые! Сонечка нереально артистичная, "Ничего себе, как Сонечка отжигает, просто потрясающе.," "Зарядили позитивом на весь день", "Какие же вы красивые, девочки! Так держать, молодцы".

Заметили подписчики немало сходства между мамой и дочкой. "Каролиночка, как же Сонечка похожа на Вас…. Очень красивая девочка, а энергия... вся в маму!", "Улыбка у дочки твоя", – написали артистке.

После развода с неверным мужем Ани Лорак все свободное время проводит с единственной дочкой. А так как она стала чаще гастролировать и почти живет на работе, то, наверное, решила, что Соня тоже будет заниматься музыкой и продолжит ее творческий путь.

В соцсети считают, что так и будет, и шутят при этом: "Ваши гены, это сразу видно! Думаю, у нее впереди яркое артистическое будущее", "Дрессированная Соня!".

Звезда часто показывается с дочкой на публике и организует совместные фотосессии. Как сама девочка относится к этому, хочет ли она быть певицей, не известно.

А вот ее отец способен помешать таким планам. Он вполне может не разрешить единственной дочери щеголять по сцене в откровенных нарядах как делает ее мать.