"Как-то жутковато": раздетая Лорак напугала странным видео

Украинская певица растревожила поклонников

Ани Лорак разместила на своей странице в Instagram короткое видео. Изображение артистки в нем заинтриговало фанатов.

В черно-белом ролике "дива" показана в довольно откровенном образе, только не полностью. Видно лишь ее голое плечо, с которого сброшена рубаха, и часть лица. В один из моментов красотка еще и соблазнительно приоткрывает рот.

Потом в кадре возникает черный фон и напись: "Я тебя ждала", которая сменяется цифрами 16/04.

"2 недели до... новой жизни",

сообщила Лорак под видео. И дала понять, что именно в указанный день состоится премьера ее новой песни.

Фанаты стали активно обсуждать пост звезды. Некоторые поинтересовались, о какой новой жизни идет речь, терялись в догадках и даже немного испугались:

"Как-то жутковато в конце: на черном фоне – дата", "Ох... заинтриговали", "Стало очень интересно", "Тизер и Ваша подпись к нему интригуют". "А написано: " Я тебя ждала"...,Ккого она ждала его?

Самые преданные осыпали Каролину комплиментами.

"Это шикарно... боже!", "Я убита... невероятно круто", "Самая прекрасная женщина в России", "Моя прекрасная королева, я уверен, ты подготовиш... Этот тизер невероятно тронул мое сердце.. Вдребезги", "Просто слов нет... посмотрев это видео потеряла дар речи... 16-секундное видео, а эмоций не отнять!", "Вау! Каролина это чертовски-шикарно!.. Музыка завораживает, и сердце тронуло... Вы самая обаятельная артистка", – расхваливали такие.

Многие поделились бурными эмоциями в ожидании новой песни: "Ну, наконец-то, точная дата!..", "Как дожить?", "Теперь считаем дни до выхода нового хита!", "О да! Как же сильно мы ждем премьеру! Хочется прочувствовать все Ваши переживания". "Ура! Самая лучшая новость за этот день", "2 недели до ожидания чуда", "Аааааа... мурашки... как теперь дождаться? Боже, Дива", "Наконец-то... Вы бы слышали, как я кричал от радости, когда это видео увидел", "Режим ждуна до 16 апреля включен", "Это будут самые долгие две недели".

Кто-то и о политике не забыл. "Мы Вас ждем... эта песня ассоциируется словно с Украиной... через 2 недели выборы завершающие, и мы будем вас встречать с новым президентом и с туром... очень ждем Вас", "Многие в ней разочаровались из-за пророссийской позиции", – отметили несколько подписчиков.

Ранее Ани Лорак выложила в соцсети интригующее фото из Киева, в котором тоже анонсировала новую песню. На нем она позирует в странном образе.

На сцене вырисовывается только силуэт в серебристом наряде и камера, которая это снимает. А сверху на сцену падают лучи софитов, которые освещают фигуру певицы.

Под снимком Лорак также сделала заявление. "Мы готовим для вас самую невероятную, искреннюю песню, сотканную из моих чувств", – призналась она.

Ани Лорак не раз удивляла поклонников. Не так давно она показалась в коротком искрящемся блестками платье, из глубокого декольте которого вырисовывалась грудь "дивы", а из вырезакокетливо выглядывала голая нога. И ее пышные формы часто приводили фанатов в трепет.