Полуголая Волочкова потрясла формами перед иностранцами

Танцовщица зажгла в мужской компании

Анастасия Волочкова снова отправилась отдыхать на любимые ею Мальдивы. Подробностями своего путешествия она делится в Instagram, демонстрируя на фото и видео свою фигуру в крошечных купальниках и ночные развлечения.

На одном из роликов знаменитость пустилась в пляс в компании местных мужчин-красавцев. Эпатажная танцовщица, окруженная танцорами со всех сторон, пытается повторять за ними традиционные движения, но, как видно на записи, иногда теряет равновесие.

Утром Анастасия проводит время на пляже, загорая и купаясь. Откровенный купальник звезды демонстрирует ее спортивное тело. Сама балерина писала, что секрет ее хорошей физической формы в ежедневных нагрузках и любви. Уже больше семи месяцев она находится в отношениях с мужчиной, которого скрывает ото всех.

"Божественная красота мальдивских красок",

– подписала кадр знаменитость.

На отдыхе наряды Анастасии Волочковой стали еще более откровенными. Она, не стесняясь, разгуливает по острову в полупрозрачном платье и демонстрирует стройные и длинные ноги.

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