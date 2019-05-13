Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Полуголая Волочкова потрясла формами перед иностранцами

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Танцовщица зажгла в мужской компании

Анастасия Волочкова снова отправилась отдыхать на любимые ею Мальдивы. Подробностями своего путешествия она делится в Instagram, демонстрируя на фото и видео свою фигуру в крошечных купальниках и ночные развлечения.

На одном из роликов знаменитость пустилась в пляс в компании местных мужчин-красавцев. Эпатажная танцовщица, окруженная танцорами со всех сторон, пытается повторять за ними традиционные движения, но, как видно на записи, иногда теряет равновесие.

Утром Анастасия проводит время на пляже, загорая и купаясь. Откровенный купальник звезды демонстрирует ее спортивное тело. Сама балерина писала, что секрет ее хорошей физической формы в ежедневных нагрузках и любви. Уже больше семи месяцев она находится в отношениях с мужчиной, которого скрывает ото всех.

"Божественная красота мальдивских красок",

– подписала кадр знаменитость.

На отдыхе наряды Анастасии Волочковой стали еще более откровенными. Она, не стесняясь, разгуливает по острову в полупрозрачном платье и демонстрирует стройные и длинные ноги.

Ранее "Утро" показало любовь Меладзе и Джанабаевой. 


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пора прекратить: Париж призвал ЕС оставить Москву в покое

Французы устали от санкционной войны

В Казани захватили школу. Подробности

На место срочно отправлены экстренные службы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей