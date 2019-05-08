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"Ай, какие": Меладзе с женой показали любовь

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники позавидовали счастью супругов

Альбина Джанабаева поделилась редким кадром с супругом. Оказалось, что пара воссоединилась после небольшой разлуки из-за работы. Подписчики искренне восхитились отношениями в семье.

"Идеальная пара", "Ай, какие хорошие", "С какой любовью он смотрит", "Лучшие", "Сладкая парочка", "Счастья вам на долгие годы!", "Прелесть, даже завидую", "Хорошая и красивая пара", "Такая любовь",

– прокомментировали пользователи.

Еще одной темой для обсуждения стала внешность бывшей солистки группы "ВИА Гра". Все дело в том, что певица на отдыхе предпочитает не пользоваться косметикой. Фанатам кажется, что она выглядит свежо и прекрасно даже без макияжа, хейтеры, наоборот, советуют подкрашивать глаза. Кто-то даже сравнил Альбину с бывшей женой Меладзе.

"Какая страшная Альбина, Валера красавчик", "Что-то вы становитесь похожа на его первую супругу", "Намного красивее Седоковой даже без грима", "Обычная женщина без мейка", "Красивая и естественная",

– написали подписчики.

Часть пользователей до сих пор припоминают Альбине про бывшую жену Валерия. Они продолжают обвинять ее в разводе и пишут гадости.

"Валеру люблю, ее нет. Разрушила семью...", "Лучше было бы , если он не бросал первую жену и семью", "Разбила семью и радуется", "Старая гадина",

– не постеснялись в выражениях хейтеры.

Веру Брежневу, жену Константина Меладзе, тоже не раз обвиняли в том, что она увела мужчину из семьи. Все нападки злопыхателей певицы игнорируют и продолжают радоваться жизни: снимают новые клипы и принимают участие в откровенных фотосессиях. 

Дарья ПЕТРОВА
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