"В полной готовности": жена Меладзе растянулась в постели

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Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками снимком в
кровати. На супруге Валерия Меладзе белый комбинезон, обнажающий
декольте. Знаменитость сумела заинтриговать не только пикантным видом, но и
важной новостью – скоро поклонники увидят ее новое творение.
"Проснулась сегодня, как по волшебству, в полной готовности...готовности показать вам свою новую работу– новый клип! Всегда волнительно это...",
– подписала пост Альбина.
Подписчики поддержали певицу комментариями: они с нетерпением ждут ее нового хита и заваливают комплиментами по поводу внешности. Хейтеры же отметили, что возраст берет свое и Джанабаева выглядит не так молодо, как раньше.
"Такая естественная, и очень красивая Вы!", "Нереальная красавица!", "Клип я жду с нетерпением!", "Безумно красивая", "Яркая, женственная, энергичная, обворожительная...", "Будет бомба!)) Вы прекрасны", "Улыбка ослепительная", "Неприятная", "Какая старая",
– по-разному комментируют пользователи.
Предыдущий клип Альбины Джанабаевой вышел в конце марта. Тогда знаменитость зажигательно танцевала в минишортах, стала блондинкой с короткой стрижкой и потрясла прелестями на камеру.
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