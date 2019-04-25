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"В полной готовности": жена Меладзе растянулась в постели

Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала домашнее фото

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками снимком в кровати. На супруге Валерия Меладзе белый комбинезон, обнажающий декольте. Знаменитость сумела заинтриговать не только пикантным видом, но и важной новостью – скоро поклонники увидят ее новое творение.

"Проснулась сегодня, как по волшебству, в полной готовности...готовности показать вам свою новую работу– новый клип! Всегда волнительно это...",

– подписала пост Альбина.

Подписчики поддержали певицу комментариями: они с нетерпением ждут ее нового хита и заваливают комплиментами по поводу внешности. Хейтеры же отметили, что возраст берет свое и Джанабаева выглядит не так молодо, как раньше.

"Такая естественная, и очень красивая Вы!", "Нереальная красавица!", "Клип я жду с нетерпением!", "Безумно красивая", "Яркая, женственная, энергичная, обворожительная...", "Будет бомба!)) Вы прекрасны", "Улыбка ослепительная", "Неприятная", "Какая старая",

– по-разному комментируют пользователи.

Предыдущий клип Альбины Джанабаевой вышел в конце марта. Тогда знаменитость зажигательно танцевала в минишортах, стала блондинкой с короткой стрижкой и потрясла прелестями на камеру. 

Дарья ПЕТРОВА
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