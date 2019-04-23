Известная певица попала в страшное ДТП

В Сеть попали жуткие фото звезды

Популярная певица МакSим стала участником серьезной аварии. Известно, что Марина Абросимова (настоящее имя знаменитости) очень спешила в аэропорт, чтобы скорее попасть в Москву, где должна была сниматься в своем новом клипе.

Менеджер 35-летней артистки сообщает, что самое страшное уже позади – опасность миновала, а МакSим остается только восстанавливать здоровье под контролем лучших врачей.

"Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву",

– написала менеджер Маргарита Соколова.

Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) 22 Апр 2019 в 10:35 PDT

Она же опубликовала фотографии из больницы, на которых видно, что тело Марины Абросимовой все покрыто синяками, а девушка лежит под капельницами.

Поклонники певицы надеются на ее скорейшее выздоровление и рассчитывают посетить выступления звезды.

"Ужас какой. Скорейшего выздоровления, сил и благополучия", "Я в шоке! Какой ужас!", "Больно это читать!", "Скорее поправляйтесь", "Какой кошмар, да какие тут концерты, клипы", "Слава Богу, что жива",

– пишут пользователи.

По сообщения "Пятого канала", МакSим будет оставаться в больнице до 20 мая. А запланированные выступления будут перенесены на конец мая и начало июня.