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"Слухи преувеличены": очнувшийся Быков вышел на связь

Дмитрий Быков. Фото: www.globallookpress.com
Публицист пообщался с поклонниками

Дмитрий Быков пришел в себя и сразу же решил прокомментировать свое состояние в социальных сетях. На опубликованной фотографии писатель выглядит здоровым и улыбается. Всех переживающих утешает и благодарит.

"Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!"

– пишет публицист.

Публикация от Дмитрий Быков (@dmi_bykov)

За первый час снимок Дмитрия Быкова собрал почти 8 тыс. "лайков" и множество комментариев – подписчики стараются поддержать знаменитость и желают ему скорейшего выздоровления.

"Отличная новость! Скорейшего выздоровления", "Жду Ваших новых стихов", "Спасибо, что Вы есть!", "Ждем, соскучились, без вас тоска!", "Вот оно счастье! С возвращением!", "Вы наше всё в этом веке! Выздоравливайте!", "Так держать!"

– комментируют радостные поклонники.

Напомним, Дмитрий Быков был госпитализирован 17 апреля. Ему стало плохо за несколько часов до выступления. Писателя привезли в больницу Уфы, а через несколько дней госпитализировали в Москву. Вчера, 21 апреля, Дмитрий Быков пришел в сознание

Дарья ПЕТРОВА
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