Быков пришел в себя

Здоровье публициста улучшается

Писатель Дмитрий Быков сегодня, 21 апреля, пришел в сознание. Врачи отмечают у него "отличную положительную динамику" – сообщает Telegram-канал Baza.

Cупруга знаменитости сообщала, что он "практически пришел в сознание", но все еще очень слаб и плохо себя чувствует – сообщает Telegram-канал 360tv.

Позже на своей странице в Facebook она поделилась радостной новостью.

"Переведен на самостоятельное дыхание",

– лаконично подписала Ирина Лукьянова.

Дмитрий Быков оказался в больнице 17 апреля в Уфе – в столицу Башкирии он приехал, чтобы прочитать лекцию. Медики приняли решение ввести поэта в искусственную кому. В четверг, 18 апреля, Быкова перевезли в Москву. Писатель хорошо перенес вынужденное путешествие. Ранее СМИ сообщили, что состояние здоровья литератора остается тяжелым, но стабильным.

