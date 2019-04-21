Быков пришел в себя

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Писатель Дмитрий Быков сегодня, 21 апреля, пришел в сознание. Врачи отмечают у него "отличную положительную динамику" – сообщает Telegram-канал Baza.
Cупруга знаменитости сообщала, что он "практически пришел в сознание", но все еще очень слаб и плохо себя чувствует – сообщает Telegram-канал 360tv.
Позже на своей странице в Facebook она поделилась радостной новостью.
"Переведен на самостоятельное дыхание",
– лаконично подписала Ирина Лукьянова.
Дмитрий Быков оказался в больнице 17 апреля в Уфе – в столицу Башкирии он приехал, чтобы прочитать лекцию. Медики приняли решение ввести поэта в искусственную кому. В четверг, 18 апреля, Быкова перевезли в Москву. Писатель хорошо перенес вынужденное путешествие. Ранее СМИ сообщили, что состояние здоровья литератора остается тяжелым, но стабильным.
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