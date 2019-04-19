"Вранье полное": всплыли подробности о состоянии Быкова

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Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов назвал ложью сообщения СМИ о том, что у Дмитрия Быкова обнаружили инфаркт мозга.
"Вранье полное, просто лажа",
– приводит РБК слова Муратова. Это подтвердил и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов:
"Инфаркт головного мозга" – это инсульт, который давно опровергнут".
О том, что писателю поставили такой диагноз, 19 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
Дмитрий Быков попал в больницу 17 апреля в Уфе – в столицу Башкирии он приехал, чтобы прочитать лекцию. Медики приняли решение ввести поэта в искусственную кому. В четверг, 18 апреля, Быкова перевезли в Москву. По словам Муратова, писатель хорошо перенес вынужденное путешествие. Ранее СМИ сообщили, что состояние здоровья литератора остается тяжелым, но стабильным.
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