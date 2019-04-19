Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Вранье полное": всплыли подробности о состоянии Быкова

Дмитрий Быков. Фото: www.globallookpress.com
Писателю "поставили" неверный диагноз

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов назвал ложью сообщения СМИ о том, что у Дмитрия Быкова обнаружили инфаркт мозга.

"Вранье полное, просто лажа", 

– приводит РБК слова Муратова. Это подтвердил и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов:

"Инфаркт головного мозга" – это инсульт, который давно опровергнут".

О том, что писателю поставили такой диагноз, 19 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.

Дмитрий Быков попал в больницу 17 апреля в Уфе – в столицу Башкирии он приехал, чтобы прочитать лекцию. Медики приняли решение ввести поэта в искусственную кому. В четверг, 18 апреля, Быкова перевезли в Москву. По словам Муратова, писатель хорошо перенес вынужденное путешествие. Ранее СМИ сообщили, что состояние здоровья литератора остается тяжелым, но стабильным.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России

Минск даст "мощнейший ответ" всем недругам

Европейский суд повел себя странно в деле MH17

Похоже, кто-то покрывает Украину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей