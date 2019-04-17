Врачи подозревают инсульт

Известный журналист, поэт и публицист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе.



Перед этим у Быкова было запланировано выступление в городе, но всего за пару часов до выхода ему стало плохо. Организаторы мероприятия отменили встречу и сообщили, что писатель плохо себя чувствует.

По информации "Комсомольской правды", Быкова госпитализировали в местную больницу с подозрением на инсульт. Источник издания рассказал, что им сейчас занимаются лучшие врачи.

"Он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт",

– сказал источник.

На связи с медиками находятся власти Башкирии и Минздрав, которые очень встревожены произошедшим. Также собеседник добавил, что в самой клинике сейчас царит "переполох".

Супруга Быкова Ирина Лукьянова отказалась давать какие-либо комментарии. На данный момент состояние Быкова оценивается как стабильно тяжелое, пишет в своем telegram-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления", – написал Венедиктов.

Позже он добавил, что никакого инсульта или подозрений на него у Быкова не было.

"Утро" следит за развитием событий.

