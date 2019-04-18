Дмитрия Быкова привезут в Москву

Поэту помогут столичные медики

Дмитрия Быкова могут перевезти из Уфы в столицу уже сегодня, решение об этом принято, однако в какой больнице будут лечить писателя, не сообщается.

"Посоветовались врачи между собой, родственники. И принято решение о переводе Быкова на лечение в Москву", –

рассказал "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов. он добавил, что состояние литератора стабильное, "главное, что нет ухудшений".

Глава набсовета Bosco миллиардер Михаил Куснирович рассказал радиостанции "Говорит Москва", что готов оплатить и транспортировку Быкова в Москву, и его лечение.

"Дмитрий Быков – замечательный человек, писатель и наш друг. Чем можем, тем мы и поможем", -

подчеркнул бизнесмен.



Ранее внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов сообщил РИА "Новости", что Быкова пока не будут отправлять на лечение в Москву, так как для этого нет оснований. Кроме того, министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила специалистам Национального исследовательского центра эндокринологии и главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии провести телемедицинскую консультацию с башкирскими коллегами.

Писатель плохо почувствовал себя 16 апреля на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу. В столицу Башкирии Быков прилетел на встречу с читателями. Первоначально медики подозревали, что у поэта случился инсульт, однако в дальнейшем эти предположения не подтвердились.

