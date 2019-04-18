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Стали известны подробности о состоянии Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков. Фото: www.globallookpress.com
Публицист был госпитализирован 17 апреля

Состояние Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжелое. Транспортировать его в Москву для лечения пока не планируется, так как перевозка не обоснована – сообщают РИА "Новости".

Врачи приедут к известному писателю сами – бригада из столичного госпиталя имени Бурденко вылетает в Уфу, чтобы определить дальнейший ход лечения журналиста – пишет главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе перед своим выступлением. За пару часов до выхода ему стало плохо. Организаторы мероприятия отменили встречу и сообщили, что писатель плохо себя чувствует. Позже писатели госпитализировали в местную больницу с подозрением на инсульт.

Супруга Быкова Ирина Лукьянова сначала отказалась давать какие-либо комментарии, а позже сообщила, что диагноз уточняется.

Дарья ПЕТРОВА
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