Умер известный телеведущий

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Телеведущий и диктор Михаил Быков ушел из жизни. Он был известен как "голос петербургского метрополитена".
"Михаила Александровича не стало. Его голос – визитная карточка метро. Мы также записали с ним объявления для новых станций, которые еще не открыты",
– сообщили в пресс-службе метрополитена ТАСС.
Быков начал свою карьеру диктор на Ленинградском радио, в конце 1970-х озвучил несколько объявлений для метро. С тех пор он 40 лет озвучивал десятки записей. Его голос звучит в вагонах поезда при объявлении остановок, им озвучена служебная информация подземки.
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