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Умер известный телеведущий

Фото: pixabay.com
Ему было 72 года

Телеведущий и диктор Михаил Быков ушел из жизни. Он был известен как "голос петербургского метрополитена".

"Михаила Александровича не стало. Его голос – визитная карточка метро. Мы также записали с ним объявления для новых станций, которые еще не открыты",

сообщили в пресс-службе метрополитена ТАСС.

Быков начал свою карьеру диктор на Ленинградском радио, в конце 1970-х озвучил несколько объявлений для метро. С тех пор он 40 лет озвучивал десятки записей. Его голос звучит в вагонах поезда при объявлении остановок, им озвучена служебная информация подземки. 

Дарья ПЕТРОВА
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