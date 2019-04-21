Умер известный телеведущий

Ему было 72 года

Телеведущий и диктор Михаил Быков ушел из жизни. Он был известен как "голос петербургского метрополитена".

"Михаила Александровича не стало. Его голос – визитная карточка метро. Мы также записали с ним объявления для новых станций, которые еще не открыты",

– сообщили в пресс-службе метрополитена ТАСС.

Быков начал свою карьеру диктор на Ленинградском радио, в конце 1970-х озвучил несколько объявлений для метро. С тех пор он 40 лет озвучивал десятки записей. Его голос звучит в вагонах поезда при объявлении остановок, им озвучена служебная информация подземки.