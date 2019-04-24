"Время хулиганить": Брежнева стянула халат

Певица примерила новый образ для съемки

Вера Брежнева поделилась с подписчиками видео из гримерки. На коротком ролике можно рассмотреть невероятно объемную прическу звезды и обнаженное тело: звезда стянула халат и показала стройные ноги.

"Время хулиганить",

– таинственно подписала знаменитость.

Подробности предстоящей съемки пока остаются в тайне, однако подписчики всегда осыпают звезду комплиментами и оставляют только положительные комментарии.

"Так необычно, но прикольно", "Как всегда прекрасны", "Губки класс", "Стильная красотка", "Вы лучшая", "Милашка", "Губы огонь", "Молодец", "Красавица",

– расхваливали комментаторы.

Но на последних снимках некоторые из них заметили у певицы первые признаки старения. Брежнева опубликовала фотографию без макияжа, и фанаты поспешили указать ей на увядающую красоту.

Ранее "Утро" рассказывало о признании Веры Брежневой в грехах.