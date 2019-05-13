Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Наслаждение»" русская Кардашьян возбудила микрокупальником

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Россиянка снялась в эротичном купальнике

Анастасия Квитко одна из самых популярных русских моделей за границей. Ее сравнивают с американскими знаменитостями из-за специфичной фигуры: ягодиц внушительного размера, большого бюста и тонкой талии.

Пока скептики ругают Анастасию за ненатуральность и использование фотошопа, поклонники восхищаются изгибами ее тела.

"Прекрасная", "Кукла", "Наслаждение", "Горячая девушка", "Идеальная фигура", "Ты супер", "Выглядишь хорошо", "Лучшая женщина", "Хороша", "Настоящая Барби", "Тело бомба", "Красивая", "Офигенная",

– восхищались пользователи.

Нашлись и те, кто считает, что на фотографии Квитко выглядит гораздо лучше, чем в жизни.

"Ну не может быть такая докторская колбаса без целлюлита", "Это фотошоп", "Вся переделанная",

– высказались пользователи.

Ранее "Утро" показывало самые пикантные фото и видео с Анастасией Квитко и рассказало о ее пластических операциях. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пора прекратить: Париж призвал ЕС оставить Москву в покое

Французы устали от санкционной войны

В Казани захватили школу. Подробности

На место срочно отправлены экстренные службы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей