"Наслаждение»" русская Кардашьян возбудила микрокупальником

Россиянка снялась в эротичном купальнике

Анастасия Квитко одна из самых популярных русских моделей за границей. Ее сравнивают с американскими знаменитостями из-за специфичной фигуры: ягодиц внушительного размера, большого бюста и тонкой талии.

Пока скептики ругают Анастасию за ненатуральность и использование фотошопа, поклонники восхищаются изгибами ее тела.

"Прекрасная", "Кукла", "Наслаждение", "Горячая девушка", "Идеальная фигура", "Ты супер", "Выглядишь хорошо", "Лучшая женщина", "Хороша", "Настоящая Барби", "Тело бомба", "Красивая", "Офигенная",

– восхищались пользователи.

Нашлись и те, кто считает, что на фотографии Квитко выглядит гораздо лучше, чем в жизни.

"Ну не может быть такая докторская колбаса без целлюлита", "Это фотошоп", "Вся переделанная",

– высказались пользователи.

Ранее "Утро" показывало самые пикантные фото и видео с Анастасией Квитко и рассказало о ее пластических операциях.