"Наслаждение»" русская Кардашьян возбудила микрокупальником

Нибиру
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Анастасия Квитко одна из самых популярных русских моделей за границей. Ее сравнивают с американскими знаменитостями из-за специфичной фигуры: ягодиц внушительного размера, большого бюста и тонкой талии.
Пока скептики ругают Анастасию за ненатуральность и использование фотошопа, поклонники восхищаются изгибами ее тела.
"Прекрасная", "Кукла", "Наслаждение", "Горячая девушка", "Идеальная фигура", "Ты супер", "Выглядишь хорошо", "Лучшая женщина", "Хороша", "Настоящая Барби", "Тело бомба", "Красивая", "Офигенная",
– восхищались пользователи.
Нашлись и те, кто считает, что на фотографии Квитко выглядит гораздо лучше, чем в жизни.
"Ну не может быть такая докторская колбаса без целлюлита", "Это фотошоп", "Вся переделанная",
– высказались пользователи.
Ранее "Утро" показывало самые пикантные фото и видео с Анастасией Квитко и рассказало о ее пластических операциях.
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