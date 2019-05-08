"Секс-машина": самые эротичные кадры русской Кардашьян

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Анастасия Квитко – одна из самых знаменитых россиянок за пределами страны. За изгибами ее тела наблюдают почти 10 млн человек со всего света. Особую популярность она получила в США, где ее сравнивают с Ким Кардашьян – популярной звездой Голливуда.
Россиянка родилась и выросла в Калининграде, но в 2015 году отправилась покорять Америку и, как видно, успешно. Внимание к своим объемным ягодицам и бюсту она приковывает не только на снимках, но и на видео.
Квитко отрицает, что когда-либо делала пластические операции – внушительные и формы и точеная талия дар природы и результат работы над собой. Параметры модели далеки от стандартных: 95-63-106, при этом она довольно миниатюрная – ее рост 162 сантиметра.
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За прелестями русской красотки следят множество мужчин со всего света, они заваливают Анастасию комплиментами.
"Сексуальная", "Самая красивая", "Тело огонь", "Секс-машина", "Мечтаю о тебе", "Фантастическая девушка", "Нереально", "Божественная", "Невозможно оторвать глаз", "Вот это зад",
– комментируют подписчики.
Выглядеть эротично Квитко удается даже в одежде. Модель намеренно выбирает короткие и обтягивающие наряды, чтобы лишний раз подчеркнуть волнующие изгибы.
Зарабатывает знаменитость не только съемками и рекламой, но и собственным приложением для мобильных телефонов. Там пользователи, оплатившие доступ, могут получить доступ к фотографиям и видео девушки, а также поучаствовать в розыгрыше встречи с Анастасией Квитко.
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