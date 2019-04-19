"Женщина-кошка": Лорак засветила прелести

Певица продолжает выкладывать сексуальные снимки

Ани Лорак выложила в свой Instagram новую фотографию, где на ней надет латексный костюм, обтягивающий пышный бюст и ягодицы, живот звезды при этом оголен. Эротичный образ подписчики оценили и завалили артистку комплиментами.

"Нереальное фото", "Красотка шикарная", "Образ огненный", "Боже, какая же вы шикарная", "Красивая, стройная", "Похожа на женщину кошку", "Как пантера", "Моя любимая", "Выглядишь потрясающе", "Сексуальная, но не пошлая",

- похвалили пользователи.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 18 Апр 2019 в 11:09 PDT

Именно в этом сексуальном образе певица появилась в своем новом клипе на песню "Я тебя ждала". Музыкальное творение пользователи оценили по-разному: самые преданные фанаты, конечно, хвалят певицу, но хейтеры считают, что песня и видео не получились.

"Песня не зашла", "Люблю Лорак, но песня так себе", "Меня не впечатлило", "Костюмы и образы мимо кассы… латекс не отражает смысл, скорее пошлость", "Очередное самолюбование. Худшая песня из всех, просто халтура",

- комментировали подписчики.

Ранее Утро писало о том, что Ани Лорак досталось от поклонников за откровенные снимки.