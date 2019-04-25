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"Лопнут скоро": Семенович похвасталась роскошной грудью

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица надела сексуальную сорочку

Анна Семенович поделилась с подписчиками пикантным кадром, где оголила одну грудь. Сексуальное фото не осталось без внимания поклонников звезды.

"Я, конечно, настоящий трудоголик. Сегодня у меня выдался выходной, но правда меня могут в любой момент дернуть на съемочную площадку, я должна быть готова. Вот думаю, чем бы еще заняться? Пойду сварю куриный супчик на обед",

– рассказывает Анна.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Подписчики без ума от вида сексуальных форм Семенович: они до сих не могут привыкнуть к внушительным размерам бюста, заваливают девушку комплиментами и призывают оголяться как можно чаще.

"Такую распашонку надо без нижнего белья носить!", "Вы эталон красоты", "Объедение", "Такая симпатичная", "Пушка", "Офигенская, сочная", "Ну какие же они огромные...", "Лопнут скоро", "Груди огонь", "Красивая, Сексуальная, Очаровательная!", "Упасть бы на эту красивую грудь!"

– пишут комментаторы.

Сексуальный наряд знаменитости – часть ее образа. Сейчас Семенович принимает участие в съемках фильма "Гардемарины". Какую роль она сыграет, пока не сообщается, но известно, что ее партнерами по съемкам стали Светлана Дружинина и Александр Панкратов-Черный, который недавно устроил дебош на борту самолета.

Дарья ПЕТРОВА
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