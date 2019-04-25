Известная актриса рассказала Малышевой о страшном интиме

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Алла Довлатова стала приглашенным гостем программы "Жить здорово", где поведала Елене Малышевой и всем гостям историю из своей юности.
По словам Аллы, у нее произошел незащищенный контакт "по любви и без головы" лет в 20, тогда она испугалась, но не растерялась и обратилась за советом к подруге.
"Когда я поняла, что это произошло, старшая подружка рассказала мне, что есть такая таблетка, которая работает на 100%. Я тогда дрожащими руками эту таблетку принимала, но все обошлось",
– рассказывала Довлатова в эфире.
Врач программы предупреждает, что злоупотреблять такими препаратами не стоит, так как они могут спровоцировать гормональный дисбаланс и вызвать проблемы со здоровьем.
Также актриса рассказала о планах на лучшие 20 лет жизни – с 60 до 80 лет.
"Я планирую продолжать работать, потому что моя работа доставляет мне удовольствие, я планирую путешествовать, потому что я надеюсь, что будут возможности, силы и время и я конечно надеюсь, что будет много внуков, я люблю детей",
– делится подробностями знаменитость.
Актриса и телеведущая является мамой 4 детей: 3 дочек и одного сына. Последний раз Алла Довлатова стала мамой в 2017 году, когда ей было 42 года.
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