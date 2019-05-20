"Куколка": звезда "Кухни" раздвинула ноги

Актриса рассказала о пластике и особом питании

Мария Горбань приняла участие в пикантной фотосессии, где перевоплотилась в сексуальную куклу. На одном из кадров знаменитости пришлось раздвинуть ноги – подписчики не могли оставить снимки без внимания.

"Куколка", "Безумно хочу тебя", "Самая красивая актриса", "Огонь", "Очень классная", "Божественна", Кукла",

– расхвалили Марию.

Горбань – обладательница шикарной фигуры: длинные ноги, талия, объемный бюст. Девушка уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.

"У моей дочери крестный папа – один из лучших пластических хирургов Москвы. И он начитается и звонит: "Машуля, где ты что наделала, почему ко мне не приходишь, зачем где-то деньги тратишь?"

– посмеялась Мария, отвечая на слухи.

Оказалось, что идеальное тело – это результат работы над собой и особого питания: актриса "Кухни" регулярно занимается спортом и не ест мясо, а красивое лицо тщательно украшает ярким макияжем.

Однако девушка не всегда была такой стройной. За время беременности она набрала около 12 лишних килограммов, но после неделю уже втискивалась в театральный костюм.

"Готовьтесь к родам, как к Олимпиаде: йога, гимнастика, плаванье. Все мои подруги-спортсменки рожают за пару часов, а я мучилась 10! Со следующим ребенком подготовлюсь заранее",

– цитируют звезду "Кухни" Peopletalk.

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