"Вульгарно": Чехова парализовала работу Кремля

Популярная телеведущая разделась в центре столицы

Анфиса Чехова не раз радовала подписчиков обнаженными кадрами, но на этот раз звезда превзошла саму себя – снялась в нижнем белье на фоне башен Кремля. Знаменитость считает, что прятать такую красоту просто нельзя.

"Не могу понять, почему нижнее белье, в отличие от купальников, принято скрывать от посторонних глаз! Ведь это же обидно, купить такую красоту <…> и показывать только одному человеку, и зеркалу",

– высказалась телезвезда.

Подписчики смелость звезды оценили, но посчитали, что появляться в таком виде на улице просто неприлично, а работники Кремля наверняка припали к окнам, чтобы рассмотреть Анфису. Кто-то из пользователей отметил, что грудь Чеховой выглядит гораздо меньше, чем раньше.

"Работа Кремля парализована", "Кремль и нижнее белье не очень вместе", "А я думал, что у Анфисы пятый размер, а тут, оказывается, даже третьего нет", "Мама должна выглядеть приличнее", "Зачем фоткаться в лифчике на фоне Кремля?", "Вы хотите остановить народ в Москве, довести до столбняка?", "Никакой загадки",

– поругали ведущую.

Звезда также призналась, что смотрела музыкальный конкурс "Евровидение", где Сергей Лазарев вошел в тройку победителей. Чехова думает, что лучше бы она объявляла баллы от России.

"Кстати, учитывая общие настроения прошедшего Евровидения, по-моему, канал Россия сильно потерял, не доверив результаты голосования объявить мне",

– написала Анфиса, намекая, что могла бы объявлять итоги именно в таком виде.

Ранее Анфиса Чехова продемонстрировала пышные формы в прозрачном белье.