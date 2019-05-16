"Это что-то": Малышева потрудилась над полуголой Сябитовой

Телеведущая стремится похудеть любым способом

Роза Сябитова активно борется за красоту и стройность. Знаменитость не теряет надежды обрести идеальное тело, поэтому занялась аквааэробикой под руководством самой Елены Малышевой – телезвезда тренируется в центре популярного врача.

"Я никогда раньше не занималась аквааэробикой и впервые в жизни попробовала ее в клинике Елены Малышевой только сейчас, в пенсионном возрасте, так сказать. И знаете, это что-то!"

– поделилась впечатлениями сваха.

Поклонники оценили стремление Сябитовой к спорту и посоветовали взять с собой дочь. По мнению поклонников, ей тоже не мешало бы сбросить лишнее.

"Розочка, у Малышевой вы станете просто красоткой", "Роза вообще молодец!", "Дочку с собой возьмите, ей не помешает похудеть", "Молодец", "Отлично", "Спорт, круто",

– оценили пользователи.

Не отстает от телеведущей ее коллега Лариса Гузеева. Чтобы привести себя в форму, она отправилась в клинику в Крым, где лежала под капельницами и наблюдалась у врача. Подписчики предполагают, что Гузеева надеется вернуть былую красоту.