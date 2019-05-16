"Это что-то": Малышева потрудилась над полуголой Сябитовой

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Роза Сябитова активно борется за красоту и стройность. Знаменитость не теряет надежды обрести идеальное тело, поэтому занялась аквааэробикой под руководством самой Елены Малышевой – телезвезда тренируется в центре популярного врача.
"Я никогда раньше не занималась аквааэробикой и впервые в жизни попробовала ее в клинике Елены Малышевой только сейчас, в пенсионном возрасте, так сказать. И знаете, это что-то!"
– поделилась впечатлениями сваха.
Поклонники оценили стремление Сябитовой к спорту и посоветовали взять с собой дочь. По мнению поклонников, ей тоже не мешало бы сбросить лишнее.
"Розочка, у Малышевой вы станете просто красоткой", "Роза вообще молодец!", "Дочку с собой возьмите, ей не помешает похудеть", "Молодец", "Отлично", "Спорт, круто",
– оценили пользователи.
Не отстает от телеведущей ее коллега Лариса Гузеева. Чтобы привести себя в форму, она отправилась в клинику в Крым, где лежала под капельницами и наблюдалась у врача. Подписчики предполагают, что Гузеева надеется вернуть былую красоту.
Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку
Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика