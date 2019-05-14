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"Секси": дочь показала родившую Гузееву

Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Поклонники оценили снимки стройной знаменитости

Дочка Ларисы Гузеевой Ольга поделилась несколькими фотографиями, где актриса изображена в молодости. Большинство черно-белых кадров сделаны еще в 90-е годы прошлого века. Тогда артистку сравнивали с голливудскими актрисами и первыми красавицами Европы.

Видимо, дочка телеведущей тоже без ума от утонченной красоты молодой матери. Гузеева не смогла не прокомментировать трогательный пост.

"Эти дурацкие девяностые... Я только родила Георгия. Хи-хи",

– подписала под снимком Лариса Гузеева.

Снимки успели прокомментировать и подписчики Ольги. Молодые девушки считают знаменитость очень привлекательной.

"Красивая женщина твоя мама😍", "Огонь все", "Прекрасно", "Секси сердечко",

– написали пользователи.

В последнее время Лариса Гузеева часто оказывается в центре внимания, но дело вовсе не в ее внешней привлекательности – сначала она попала в больницу, потом оказалась героиней издевательского ролика юмориста, а потом и вовсе обругала россиян.

Дарья ПЕТРОВА
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