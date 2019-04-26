"Просто уроды": Лобода танцевала полуголой забесплатно

Певица осталась без гонорара

Светлана Лобода огорчила всех поклонников печальной новостью – ей придется отменить часть концертов. Звезда не сможет выступить в Латвии из-за организатора, который не подготовил площадку. Более того, звезда не получила оплату за несколько последних шоу.

"Нас встречали абсолютными аншлагами, и мы были счастливы петь для вас. Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами",

– рассказывает знаменитость.

В Риге и Таллине артистка пела бесплатно и сделала бы это снова и в других городах, так как главное для нее – благодарные зрители. Но оказалось, что площадка не соответствует заявленным требованиям, а нужное оборудование отсутствует.

Отпускать ситуацию на самотек Лобода не намерена, она хочет привлечь виновного в ответственности.

"Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понес уголовное наказание",

– высказывается звезда.

Подписчики артистки встали на ее защиту и переживают из-за отмененных выступлений.

"Своими бы руками голову открутил", "Полный беспредел", "Просто уроды", "Я ждала этого концерта полгода", "Нет слов", "Как стыдно", "Совсем нет совести", "Как жаль", "Ужас какой", "Вот это люди",

– комментируют пользователи.

Некоторые из них считают, что Светлана и ее команда сами виноваты в случившемся – выбрали непроверенных организаторов и не проверили договоры, кто-то вовсе заявляет, что Лободе вернулся бумеранг.

"Почему постоянно вы связываетесь с непонятными лицами?", "Все известные артисты всегда берут предоплату", "Работайте с проверенными людьми", "У вас все организаторы мошенники", "вы вообще в договор смотрели", "Это бумеранг прилетел",

– высказывают предположения комментаторы.

Ранее "Утро" показывало пикантное видео со Светланой Лободой.