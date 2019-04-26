"Пантера" :Глюкоза похвасталась сексуальными изгибами

Певица повертела формами перед камерой

Глюкоза обрадовала подписчиков видео и фото в эротичном черном наряде: полупрозрачное платье звезды подчеркивает все прелести и позволяет рассмотреть тело со всех сторон. Подписчики Натальи Ионовой от знойного образа без ума, они сравнивают ее с грациозным животным. Один из поклонников даже предлагает Глюкозе отправиться в совместное путешествие.

"Кипр, 3 дня и ты бросишь своего мужа", "Наташа – супер, шикарная красавица", "Очень сексуально!", "Красотка", "Инстасамка", "Пантера", "Шикардос", "Львица", "Кошечка", "Секси",

– восхищены пользователи.

На эротичном танце Глюкоза не остановилась и решила прилечь рядом с автомобилем прямо на асфальте. Креативный снимок пришелся по нраву не всем подписчикам артистки.

"Пошлая фотка какая-то", "А че не голая", "Это уже слишком",

– прокомментировали пользователи.

Это не первый странный снимок знаменитости, до этого она взбесила россиян своей экстремальной фотографией, ради которой она почти полностью высунулась из окна автомобиля. Также Глюкозу не раз критиковали за странные и вульгарные наряды.