"То жирная, то страшная": грудь Кудрявцевой обругали

Телеведущая устала пользоваться фотошопом

Лера Кудрявцева призналась, что устала от редактированных снимков и решила опубликовать естественное селфи на отдыхе, где продемонстрировала не только лицо без макияжа, но и пышный бюст.

"Когда нет фото, кроме селфи, и то отфотошопленное. То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой . Эх блин",

– подписала снимок знаменитость.

Подписчики не стали врать Кудрявцевой и прямо указали ей на неудачный снимок и немолодой возраст. Они считают, что звезде надо принять свои годы и выглядеть соответствующе.

"Не самая удачная фотка)", "Что же Вы с собой делаете, ужас", "Лера бабушка, наверное, уже? А все туда же!", "Губы кривые", "Стареете",

– прокомментировали пользователи.

На защиту Кудрявцевой встали отечественные звезды: Лариса Гузеева, Эвелина Бледанс и Алена Водонаева поддержали телеведущую комплиментами.

"Моя прекрасная леди!", "Лерыч-детка, ты что несешь?! Мы перманентно юненькие", "Прекрасная",

– написали знаменитости.

Борьбу с возрастом ведет и Лариса Гузеева. Чтобы сбросить лишнее и восстановить здоровье, популярная актриса лечилась в клинике в Крыму.