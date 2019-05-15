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"Наслаждение": русская Кардашьян возбудила кожаным боди

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Россиянка показала пышные ягодицы

Модель Анастасия Квитко предстала перед поклонниками в новом образе. На этот раз звезда Интернета облачилась в кожаное черное боди и перчатки. Все внимание приковано к объемным формам ягодиц Квитко.

"Ты само совершенство женской красоты и сексуальности", "Эта серия фото вообще огонь!", "Женщина-кошка", "Наслаждение", "Прекрасная", "Горячо", "Секси-мама", "Потрясающее тело", "Огонь", "Потрясающе", "Сильная женщина",

– расхвалили россиянку.

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Сейчас за жизнью красотки наблюдают почти 10 млн. человек со всей планеты. Поклонники без ума от выдающихся форм Квитко, которая напоминает им американскую суперзвезду Ким Кардашьян. Обе девушки обладают большим бюстом и внушительными ягодицами, при этом талия их остается тонкой. 

Ранее Утро публиковало самые эротичные фото и видео Анастасии Квитко. 

Дарья ПЕТРОВА
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