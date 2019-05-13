"Горячая мышка": популярная певица снялась без лифчика

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Виктория Дайнеко опубликовала в своем Instagram пикантный снимок. На знаменитости надета короткая куртка, обнажающая живот и грудь, – нижнее белье артистка решила снять.
"Непослушный Микки",
– назвала себя сама Дайнеко.
Подписчики пикантный кадр оценили и заинтересовались надписью под грудью – у певицы сделана татуировка рядом в интимной зоне. Сайт tatufoto утверждает, что под сердцем Виктория набила фразу "Aut Viam Inveniam, Aut Faciam", что обозначает: "Или найду дорогу, или проложу ее сам".
"До чего же горячая мышка) Повезло твоему котику)", "Невероятно красивая. Тату супер", "Фото огонь. Красотка", "Сексуальная и просто классная", "Супер", "Горячо", "Крутая", "Идеальная", "Форма сейчас супер",
– похвалили поклонники звезду.
С конца прошлого года Виктория Дайнеко снова начала активно заниматься творчеством: она выпустила новый музыкальный альбом, снялась в клипе и нескольких фильмах и озвучила персонажа мультика.
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