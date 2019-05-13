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"Горячая мышка": популярная певица снялась без лифчика

Виктория Дайнеко. Фото: www.globallookpress.com
На фото видны интимные татуировки звезды

Виктория Дайнеко опубликовала в своем Instagram пикантный снимок. На знаменитости надета короткая куртка, обнажающая живот и грудь, – нижнее белье артистка решила снять.

"Непослушный Микки",

– назвала себя сама Дайнеко.

Подписчики пикантный кадр оценили и заинтересовались надписью под грудью – у певицы сделана татуировка рядом в интимной зоне. Сайт tatufoto утверждает, что под сердцем Виктория набила фразу "Aut Viam Inveniam, Aut Faciam", что обозначает: "Или найду дорогу, или проложу ее сам".

"До чего же горячая мышка) Повезло твоему котику)", "Невероятно красивая. Тату супер", "Фото огонь. Красотка", "Сексуальная и просто классная", "Супер", "Горячо", "Крутая", "Идеальная", "Форма сейчас супер",

– похвалили поклонники звезду.

С конца прошлого года Виктория Дайнеко снова начала активно заниматься творчеством: она выпустила новый музыкальный альбом, снялась в клипе и нескольких фильмах и озвучила персонажа мультика. 

Ранее "Утро" показало интимное видео Собчак и Богомолова. 

Дарья ПЕТРОВА
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