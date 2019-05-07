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Звезда "Кухни" показала клубничку

Мария Горбань. Фото: www.globallookpress.com
Актриса не стесняется раздеваться на камеру

Социальные сети Марии Горбань пестрят откровенным фотографиями в купальниках, нижнем белье, а иногда и без него. Изредка кадры сменяются "вкусными" изображениями с едой. Например, в этот раз звезда сериала "Кухня" показала свежие ягоды.

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"Клубничку" Горбань показывает и на видео. Знаменитость смело крутилась перед камерой в леопардовом купальнике, обнажая пышные ягодицы и демонтируя внушительный бюст.

"Шикарная кошечка", "Это не фигура, это преступление", "Просто бомба женщина", "Залипла на эту обалденную фигуру", "Никого прекраснее и женственнее раньше не встречал", "Краостка", "Эффектная", "Огонь",

– восхищаются поклонники.

Без внимания не остались и стройные ноги красотки: "красивые", "прекрасные", "чудесные куколки", – прокомментировали пользователи.

Сейчас эффектной актрисе 32 года, но поклонники отмечают, что выглядит она гораздо моложе. Автор откровенных снимков и видео – супруг знаменитость. Он часто снимает Марию Горбань в ванной без белья. 

Дарья ПЕТРОВА
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