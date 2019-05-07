Звезда "Кухни" показала клубничку

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Социальные сети Марии Горбань пестрят откровенным фотографиями в купальниках, нижнем белье, а иногда и без него. Изредка кадры сменяются "вкусными" изображениями с едой. Например, в этот раз звезда сериала "Кухня" показала свежие ягоды.
"Клубничку" Горбань показывает и на видео. Знаменитость смело крутилась перед камерой в леопардовом купальнике, обнажая пышные ягодицы и демонтируя внушительный бюст.
"Шикарная кошечка", "Это не фигура, это преступление", "Просто бомба женщина", "Залипла на эту обалденную фигуру", "Никого прекраснее и женственнее раньше не встречал", "Краостка", "Эффектная", "Огонь",
– восхищаются поклонники.
Без внимания не остались и стройные ноги красотки: "красивые", "прекрасные", "чудесные куколки", – прокомментировали пользователи.
Сейчас эффектной актрисе 32 года, но поклонники отмечают, что выглядит она гораздо моложе. Автор откровенных снимков и видео – супруг знаменитость. Он часто снимает Марию Горбань в ванной без белья.
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