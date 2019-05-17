Пугачева и Галкин насладились полуголыми красотками

Молодые модели не оставили Примадонну равнодушной

Максим Галкин и Алла Пугачева стали гостями на специальном показе дизайнера Валентина Юдашкина. На видео, опубликованном в фанатском аккаунте певицы, видно, что знаменитость в восторге от происходящего. Когда на подиуме появилась манекенщица в полупрозрачном комбинезоне, Алла Борисовна не смогла воздержаться от комментариев.

"О, хорошенькая",

– сказала Пугачева.

Вид самой певицы у подписчиков вызвал не столько положительные эмоции. Пользователи считают, что звезда слишком увлеклась пластическими операциями и стала похожа на мумию.

"Это ужас, вы одинаковые, как резиновые куклы! Вас, кто надувал? Не дай бог, так молодиться!", "Мумии", "Идите уже на пенсию!", "Престарелая", "Пугачиха, сиди уже дома", "Ведьма",

– раскритиковали комментаторы.

До этого в Сети всплыла видеозапись с молодой Примадонной, на которой она выпивает и зажигает, задрав юбку, под рок-н-ролл.