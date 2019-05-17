Пугачева и Галкин насладились полуголыми красотками

Нибиру
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Максим Галкин и Алла Пугачева стали гостями на специальном показе дизайнера Валентина Юдашкина. На видео, опубликованном в фанатском аккаунте певицы, видно, что знаменитость в восторге от происходящего. Когда на подиуме появилась манекенщица в полупрозрачном комбинезоне, Алла Борисовна не смогла воздержаться от комментариев.
"О, хорошенькая",
– сказала Пугачева.
Вид самой певицы у подписчиков вызвал не столько положительные эмоции. Пользователи считают, что звезда слишком увлеклась пластическими операциями и стала похожа на мумию.
"Это ужас, вы одинаковые, как резиновые куклы! Вас, кто надувал? Не дай бог, так молодиться!", "Мумии", "Идите уже на пенсию!", "Престарелая", "Пугачиха, сиди уже дома", "Ведьма",
– раскритиковали комментаторы.
До этого в Сети всплыла видеозапись с молодой Примадонной, на которой она выпивает и зажигает, задрав юбку, под рок-н-ролл.
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