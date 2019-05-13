"Просто огонь": выпившая Пугачева задрала юбку

В Сети всплыли неожиданные кадры с Примадонной

Композитор Игорь Николаев поделился в своем Instagram видео из 80-х годов прошлого века. В ролике он вместе с Аллой Пугачевой и Владимиром Кузьминым проводит время, развлекаясь за границей.

"Время молодости и рок-н-ролла!)💥🎸... это где-то в Германии в 80-е!..",

– подписал пост музыкант.

Молодость, как видно на ролике, знаменитости проводили весело: выпивали, танцевали и наслаждались популярностью. В какой-то момент Алла Пугачева даже начинает зажигать, задрав юбку.

Все происходящее на видео вызвало много эмоций у подписчиков Николаева.

"Классное видео. Молодость и настроение. Самое бесшабашное время, когда все впереди и все живы", "Безбашенные, заряженные, энергия кипит", "Легенды наши, Вы супер", "Просто огонь", "Какая она крутая была)",

– комментируют пользователи.

Этим роликом Николаев не только хотел вспомнить былые годы, но и напомнить про день рождения Владимира Кузьмина, которому 31 мая исполнится 64 года. Больше года Пугачеву и Кузьмину связывали романтические отношения, но дальше дело так и не зашло. В апреле этого года Музыкант женился в 4 раз на 27-летней Светлане Карпухиной.