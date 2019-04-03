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Кузьмин женился в четвертый раз тайно

Владимир Кузьмин. Фото: www.globallookpress.com
Артист расписался с возлюбленной. Свадьбы не было

Владимир Кузьмин тайком оформил отношения девушкой – студенткой Светланой Карпухиной – давно, но умолчал об этом. Раскрыл секрет певца его родной брат.

"Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились!.. два месяца назад. Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались",

– сообщил Александр Кузьмин корреспонденту сайта "Комсомольская правда". Таким образом, известный музыкант теперь женат уже в чеьвертый раз.

О его новой избраннице известно мало. Девушке 27 лет, она родилась в Калининграде, закончила Балтийский федеральный университет и приехала покорять Москву. Сейчас молодая жена знаменитого рокера учится в бизнес-школе по специальности "менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений".

Как-то после концерта Светлана подошла к Владимиру за автографом. Известному артисту она понравилась, у них закрутился роман. Минувшим летом парочка ездила в круиз по Волге.

У певца было три законных брака, много романов, к нему всегда липли фанатки и "до сих пор липнут... есть поклонницы еще с 80-х", отметил Александр. По его словам, "влюбленность дает вдохновение в творчестве".

Спросили у брата и об отношениях Владимира Кузьмина с Аллой Пугачевой. Александр ответил что Примадонна "действительно по-настоящему любила" рокера. И добавил: "Не знаю, как он, но она его точно.

Видимо, поэтому кажутся правдоподобными разные толки о двух звездах. Поговаривали даже. будто тогда уже знаменитая артистка положила глаз на молодого музыканта и решила его заполучить. А чтобы добиться желаемого, даже к темным силам обращалась.

На днях в Instagram  Владимира Кузьминабыло опубликовано новое фото. Под своим жизнерадостным изображением знаменитый рокер ответил на переживания фолловеров:

"Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье. Я абсолютно здоров, чего и вам желаю".

Поклонники отреагировали бурной радостью, хотя и попросили кумира быть внимательнее к себе. "Отлично И все же всегда береги себя! Ты у нас один!", "Будьте здоровы. Вы – легенда!", "Бодрости и долголетия!", "Слава богу!", "Владимир, Вы просто обязаны жить вечно", – написали они.

Фоторепортаж
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Сергей Шнуров и Елена Мозговая. Фото: www.globallookpress.com Владимир Кузьмин с женой Екатериной. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов и Дарья Мороз. Фото: www.globallookpress.com
Дарья и Денис Глушаковы. Фото: instagram.com/glushak8 Александр Кержаков и Милана Тюльпанова. Фото: vk.com/milanakerzhakova Павел и Алана Мамаевы. Фото: instagram.com/alana_mamaeva Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny +1
Полина ДОРОЖКИНА
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