У Кузьмина украли миллионы

Воры забрались в дом певца, когда его там не было

Особняк Владимира находится в Солнечногорске. А в нем был сейф с деньгами, которых теперь нет.

Кузьмин уехал на гастроли. Он находится в США.

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Вечером во вторник, 11 сентября, артисту позвонил его рабочий, присматривающий за его за домом, и рассказал о том, что несколько человек, пригрозив, заставили его открыть сейф и похитили 10 млн, лежащие там в пакете, пишет "Московский комсомолец".

Певец связался с другом и попросил его проверить, так ли это. Приятель приехал на место ЧП, увидел, что рабочий сказал правду, и сообщил обо всем Владимиру и в полицию.

Кузьмину придется вернуться из поездки. Через три – четыре дня он прилети в Россию .

По другим данным, воры вынесли несгораемый шкаф вместе с содержимым. А лежали там, по скромным подсчетам, 11 млн руб., сообщает телеграм-канал Mash.