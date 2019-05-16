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"Колхозница": Тарзан показал Королеву без макияжа

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда предстала в естественном виде

Сергей Глушко (настоящее имя танцора) выложил в социальные сети снимок с женой. Подписчики обратили внимание на внешность Наташи Королевой. На снимке с отпуска лицо певицы запечатлено без фотошопа и косметики – не все подписчики оценили такую натуральность звезды.

"Колхозница. Ей только на бахче арбузы собирать", "С бабушкой сфоткался", "Наташа Королева реально загребущая и жирная!", "Руки пухлые, пальцы короткие, грудь вываливается, подмышками складки жира, второй подбородок...", "Стареет Натали",

– раскритиковали хейтеры.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

В своем личном аккаунте Королева предпочитает размещать более выгодные кадры, например, снимает свою пышную грудь на видео и демонстрирует роскошное платье.

"Красотка!", "Сногсшибательная", "Приятно смотреть, как человек готов к будущей старости с большим достоинством", "Любимая и уникальная!", "Веселая и озорная", "Зажигалочка", "Ягодка", "Выглядит она изумительно. Хоть в гриме, хоть без...",

– хвалят преданные поклонники.

Ранее супруги продемонстрировали свои горячие танцы на видео. 

Дарья ПЕТРОВА
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