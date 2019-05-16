"Колхозница": Тарзан показал Королеву без макияжа

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Сергей Глушко (настоящее имя танцора) выложил в социальные сети снимок с женой. Подписчики обратили внимание на внешность Наташи Королевой. На снимке с отпуска лицо певицы запечатлено без фотошопа и косметики – не все подписчики оценили такую натуральность звезды.
"Колхозница. Ей только на бахче арбузы собирать", "С бабушкой сфоткался", "Наташа Королева реально загребущая и жирная!", "Руки пухлые, пальцы короткие, грудь вываливается, подмышками складки жира, второй подбородок...", "Стареет Натали",
– раскритиковали хейтеры.
В своем личном аккаунте Королева предпочитает размещать более выгодные кадры, например, снимает свою пышную грудь на видео и демонстрирует роскошное платье.
"Красотка!", "Сногсшибательная", "Приятно смотреть, как человек готов к будущей старости с большим достоинством", "Любимая и уникальная!", "Веселая и озорная", "Зажигалочка", "Ягодка", "Выглядит она изумительно. Хоть в гриме, хоть без...",
– хвалят преданные поклонники.
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