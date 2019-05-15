"Жизнь невозможна": окровавленная Волочкова угодила в больницу

Балерина страдает от дикой боли

Анастасия Волочкова сейчас отдыхает на Мальдивах, но путешествие проходит не так гладко, как хотелось бы. Знаменитой танцовщице понадобилась помощь местных врачей – об этом сама звезда рассказала в Instagram.

"Без приключений моя жизнь невозможна! Слава Богу, на нашем острове прекрасный доктор спасительница. Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет",

– рассказывает Волочкова.

Что именно с ней произошло непонятно, но Анастасия сопроводила свой рассказ снимками окровавленных ног. Возможно, балерина просто перетрудилась, так как даже на отдыхе регулярно упражняется в шпагатах или все дело в высоких каблуках, которые она не снимает даже на пляже.

Сейчас жизни знаменитой танцовщицы ничего не угрожает – она снова радует поклонников снимками в купальнике. Отдыхает Анастасия Волочкова с размахом: после шпагатов, тренировок и купаний зажигает в компании молодых мужчин, одетая в микроплатье.