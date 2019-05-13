"Дизлайк": Малахов выставил себя на посмешище

Популярный ведущий удивил эффектным выходом

Андрей Малахов появилась в эфире своей передачи в образе героя фильма "Маска": на шоумене надет желтый костюм, а лицо скрыто под зеленой резиновой маской. Сначала Малахов зажигает вместе с другими танцорами, а потом резко показывает свое лицо.

Все произошедшее вызвало бурную реакцию у героев студии: танцоры Николай Цискаридзе и Евгений Папунаишвили не смогли сдержать смех. Героями нового выпуска передачи "Привет, Андрей" стали участники шоу "Танцы со звездами" разных лет.

Яркий выход Малахова не остался незамеченным – подписчики телеведущего в Instagram завалили его комплиментами, но нашлись и те, кто не оценил старания шоумена.

"Андрей, ты всегда, везде и во всем – лучший и первый!", "Для Вас нет преград. Вы молодец!", "Огонь!!!! Походу там все в шоке!", "Как они смеются в начале искренне", "Талантливый, красивый, обаятельный", "Почему ты так кричишь?", "Как поставить дизлайк?"

– прокомментировали подписчики.

Ранее Андрей Малахов рассказал о ситуации вокруг финала конкурса "Голос.Дети".