"Она так стонет": Бузова показала вишенки

Певица представила новый эротичный клип

Ровно 15 лет назад Ольга Бузова стала участницей проекта "Дом-2". Тогда девушка даже не предполагала, что задержится на стройке так надолго. В честь этого юбилея она решила показать архивные снимки: на них знаменитость работает на стройке, поет первые композиции на сцене в крошечных нарядах. Бузова призналась, что скучает по времени, когда еще не было Instagram.

"15 мая 2004 года поменяло мою жизнь. Я, тогда 18-летняя девочка, приехала на летние каникулы строить любовь в реалити-шоу Дом-2 на 3 месяца...Тогда никто не мог представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей поддержке, смогу достичь небывалых высот",

– вспомнила телезвезда.

Снимки, на которых Ольга еще юная блондинка, вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Кто-то лишь посмеялся над нарядами певицы и посчитал, что сейчас она выглядит гораздо моложе. Другие, наоборот, выразили ей свою поддержку.

"Тот плоский живот помнит вся страна", "Русская Бритни Спирс", "Ты всегда была самой идеальной", "Очень хорошо блондинкой", "Кайфую от тебя", "Выглядишь тут на 40", "Да, было время", "Раньше симпатичнее была", "Сейчас моложе выглядишь", "Из джинсов трусы видны", "Вечно полуголая",

– прокомментировали пользователи.

К своему юбилею на телевидении Бузова решила сделать подарок всем своим поклонникам – клип на песню "Очень хорошо". В видео певица демонстрирует ягодицы в обтягивающей кожаной юбке, ползает на коленях перед юмористом Тимуром Батрутдиновым, с которым ей не раз приписывали любовные отношения.

За первый час видео просмотрели около 50 тысяч человек, практически все отзывы на ролик положительные.

"Жду свадьбу Батрутдинова и Бузовой", "Оля в клипе пошлее и неприличнее", "Она так стонет", "Оля, красотка. Крутой клип", "Будет пуля", "Пушка",

– прокомментировали зрители.

Ранее "Утро" показало откровенное фото другой ведущей "Дома-2".