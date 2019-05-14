"Огонь": Королева и Тарзан оторвались без одежды

Певица без стеснения показала свои "ягодки"

Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Грушко и друзьями отправилась на морскую прогулку в США. Судя по видео, которые знаменитость делилась в Instagram, компания решила оторваться на полную катушку.

Королева вовсю демонстрировала свои пышные формы на камеру и откровенно танцевала с Тарзаном, который выбрал для отдыха крошечные плавки, а после решил продемонстрировать свои спортивные умения – обучал присутствующих правильным приседаниям.





Знаменитая супруга не отставала – Наташа Королева крупным планом засняла свой бюст, которая сама она назвала "ягодками".





Тарзан уже не раз шокировал пользователей интернета своими обнаженными кадрами. Снимки голого танцора вызывают смешанные эмоции у комментаторов: кто-то отмечает его отличную физическую форму, кто-то призывает вести себя скромнее.