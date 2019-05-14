"Огонь": Королева и Тарзан оторвались без одежды

Нибиру
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Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Грушко и друзьями отправилась на морскую прогулку в США. Судя по видео, которые знаменитость делилась в Instagram, компания решила оторваться на полную катушку.
Тарзан уже не раз шокировал пользователей интернета своими обнаженными кадрами. Снимки голого танцора вызывают смешанные эмоции у комментаторов: кто-то отмечает его отличную физическую форму, кто-то призывает вести себя скромнее.
"Мужчина огонь", "Аполлон", "Секс нереальный", "Мне уже жарко", "Везет Наташке", "В одежде лучше", "Ооо... престарелый голый дядька!"
– комментировали пользователи.
Ранее Наташа Королева потрясла роскошным бюстом на камеру.
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