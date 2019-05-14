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"Огонь": Королева и Тарзан оторвались без одежды

Тарзан и Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица без стеснения показала свои "ягодки"

Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Грушко и друзьями отправилась на морскую прогулку в США. Судя по видео, которые знаменитость делилась в Instagram, компания решила оторваться на полную катушку.

Королева вовсю демонстрировала свои пышные формы на камеру и откровенно танцевала с Тарзаном, который выбрал для отдыха крошечные плавки, а после решил продемонстрировать свои спортивные умения – обучал присутствующих правильным приседаниям.

Скриншот instagram.com/koroleva__star
Знаменитая супруга не отставала – Наташа Королева крупным планом засняла свой бюст, которая сама она назвала "ягодками".
Скриншот instagram.com/koroleva__star

Тарзан уже не раз шокировал пользователей интернета своими обнаженными кадрами. Снимки голого танцора вызывают смешанные эмоции у комментаторов: кто-то отмечает его отличную физическую форму, кто-то призывает вести себя скромнее.

Скриншот instagram.com/koroleva__star

"Мужчина огонь", "Аполлон", "Секс нереальный", "Мне уже жарко", "Везет Наташке", "В одежде лучше", "Ооо... престарелый голый дядька!"

комментировали пользователи.

Ранее Наташа Королева потрясла роскошным бюстом на камеру. 

Дарья ПЕТРОВА
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