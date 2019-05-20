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"Сладость": муж Кудрявцевой показал лицо дочери

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Пользователи впервые смогли рассмотреть 9-месячную малышку

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров опубликовал в своем Instagram трогательный снимок с дочерью. Девочку назвали Марией и до этого дня тщательно прятали от всех фотокамер.

Лера Кудрявцева в своих социальных сетях показывала совместный снимок с дочкой, тогда он вызвал бурную реакцию всех пользователей.

Скриншот instagram.com/igor_makarov25

"Сладость", "Ангелочек", "Ваш пончик", "Какие малышки", "Принцессы", "Какая прелесть", "Молодая мама с прекрасной дочуркой", "Милота", "Такое чудо",

– восхитились подписчики.

Мария стала вторым ребенком знаменитости. Старшему сыну Кудрявцевой 29 лет, он уже сделал свою маму бабушкой. А сама телеведущая решилась родить дочку в 47 лет от молодого мужа. Вокруг звезды сразу же возникло множество слухов, например, поклонники интересовались, родила ли Кудрявцева сама, или ребенка вынашивала суррогатная мать. На все обвинения телезвезда ответила резко: она уверяет, что родила сама, а всем завистникам придется с этим смириться.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на старость и лишний вес, опубликовав фото без макияжа и фотошопа.

Дарья ПЕТРОВА
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