"Сладость": муж Кудрявцевой показал лицо дочери

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Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров опубликовал в своем Instagram трогательный снимок с дочерью. Девочку назвали Марией и до этого дня тщательно прятали от всех фотокамер.
Лера Кудрявцева в своих социальных сетях показывала совместный снимок с дочкой, тогда он вызвал бурную реакцию всех пользователей.
"Сладость", "Ангелочек", "Ваш пончик", "Какие малышки", "Принцессы", "Какая прелесть", "Молодая мама с прекрасной дочуркой", "Милота", "Такое чудо",
– восхитились подписчики.
Мария стала вторым ребенком знаменитости. Старшему сыну Кудрявцевой 29 лет, он уже сделал свою маму бабушкой. А сама телеведущая решилась родить дочку в 47 лет от молодого мужа. Вокруг звезды сразу же возникло множество слухов, например, поклонники интересовались, родила ли Кудрявцева сама, или ребенка вынашивала суррогатная мать. На все обвинения телезвезда ответила резко: она уверяет, что родила сама, а всем завистникам придется с этим смириться.
Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на старость и лишний вес, опубликовав фото без макияжа и фотошопа.
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