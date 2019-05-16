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"Бомбическая": вульгарная Седокова нагнулась перед публикой

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица поделилась пикантным видео

Анна Седокова выложила в социальные сети ролик со своего выступления. Поклонники признались, что без ума от песни "Я всегда рядом", и восхитились сексуальным видом знаменитости: для концерта она выбрала полупрозрачный обтягивающий комбинезон, который подчеркивает ее выдающиеся формы.

"Могу слушать вас часами", "Моя любимая песня", "Бомбическая", "Образ невероятный", "Шикарная женщина", "Крутая", "До мурашек", "Всегда красива, элегантна, шикарна и роскошна!", "Бомба",

– прокомментировали фанаты.

На эротичном видео Седокова не остановилась и опубликовала фото в купальнике и коротких шортах, позволяющих рассмотреть ноги знаменитости. Подписчики не смогли сдержаться от критики и даже придумали певице обидное прозвище, связанное с лишним весом.

"Кабанушка)))", "Анна, осталось только порнофильм снять, уже готова к этому", "Какой ужас!", "Пора бы похудеть", "Кабанчик", "Жирненько", "Вульгарная",

– высказались хейтеры.

Ранее Анна Седокова повертела пышными ягодицами перед камерой.

Дарья ПЕТРОВА
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