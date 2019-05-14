Лазарев нарушил правила "Евровидения"

Певец раскрыл подробности своего выступления

После появления в Сети видео с репетиции номера для "Евровидения" к Сергею Лазареву возникли сразу несколько вопросов. Например, есть мнение, что представитель России нарушает регламент конкурса, согласно которому на сцене должны выступать не более 6 человек – на ролике с репетиции видно, что артист не единственный участник номера.

"Да, нас на сцене аж 9. Уже мемы стали ходить, мол, изобретательный Лазарев смеется над правилами, при этом их не нарушая",

– прокомментировал ситуацию Сергей.

Оказалось, что на самом деле на сцене есть единственный живой участник – сам Сергей, а все остальные – это просто его проекция, то есть фактически правила он не нарушает.

Главной идеей своего номера Лазарев назвал борьбу с собой, со своими страхами, сожалениями и прошлым. С этим будет и связан номер исполнителя, декорацию к которому должны собрать за 30 секунд.

"Во время репетиции перепутали шнуры, неправильно заработали экраны. И в итоге сломался насос, который должен был качать воду. Да, будет настоящая вода, как дождь, но она не будет попадать на меня. В этом и фишка, что я вроде как мокрый, а в финале номера сухой",

– поделился певец с "Комсомольской правдой".

Лазарев также отметил, что ситуация на "Евровидении-2019" спокойная, никто ни с кем не воюет, все друг за друга болеют.

"Я простой человек в плане общения, не хожу с высоко поднятой головой и всем рад. Но атмосфера и правда очень позитивная, никакие политические моменты не вплетаются, чему я очень рад",

– делится артист.

Сергей Лазарев уже представлял России на конкурсе в 2016 году, тогда он занял 3 место. Сейчас в победе певца тоже многие сомневаются.