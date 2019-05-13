"Паршивый номер": Лазареву отказали в победе

Зрители не оценили номер певца

В столице Израиля 12 мая стартовал конкурс "Евровидение". Представители от 41 страны прошли по оранжевой ковровой дорожке, среди них был и Сергей Лазарев со своей группой поддержки, в которую вошел Филипп Киркоров и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Огромное количество фэнов, журналистов и делегаций! 37 интервью на разных языках было дано за время дорожки! Атмосфера потрясающая! Вперед, Россия!"

– радостно подписал представитель нашей страны.

Однако некоторые пользователи в победе Лазарева не уверены. Если в голосе певца никто не сомневается, то его образ, песня и номер вызвал у подписчиков смешанные чувства.

"Зачем лишняя мишура на сцене, когда человек с достойным голосом, как у вас. Эта песня не та, нет в ней кайфа, чтоб продрало в душе. Вы достойны, но номер паршив", "Вряд ли победим",

– уверены некоторые пользователи.

Бывший директор группы "Тату" Леонид Дзюник вообще заявил, что певец не должен представлять Россию, так как считает, что Крым принадлежит Украине.

"Человек, который считает, что Крым – это Украина, не должен представлять Россию на конкурсе "Евровидение",

– заявил Дзюник в беседе с "Газетой.Ru".

Певец действительно сделал неоднозначное высказывание в 2014 г., но после от него отказался, объяснив, что имел в виду совсем другое.

На дорожке внимание было приковано не только к Лазареву. Например, победительница "Евровидения-2018" Нетта выбрала королевский наряд с длинной белой мантией с изображением бананов. Нести ее помогали несколько девушек в сексуальных боди.

Представительница Сербии выбрала для выхода готический образ, но о сексуальности не забыла – роскошные ноги блондинки видны из-за большого разреза.

От Франции на главный музыкальный конкурс приехал мальчик-девочка. Исполнитель в образе невесты, видимо, пытается повторить славу Кончиты Вурст – победительницы "Евровидения-2014".

Певцы из Исландии выбрали в качестве костюмов наряды с садомазо-эстетикой: шипы, кожа, латекс и цепи.

Скандалом обернулся и образ Србук – певица из Армении надела белый костюм с глубоким вырезом, чем вызвала недовольство у соотечественников. Многие отмечают, что наряд слишком откровенный и не соответствует "образу армянской девушки".

Не обошлось на открытии и без Верки Сердючки. Андрей Данилко в привычном образе привез в Тель-Авив алкоголь, которым напоил одну из ведущих мероприятия, сообщает "Газета.ру".

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го.

