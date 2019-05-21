"Давно пора": Водонаева хочет уколоться

Сексуальная звезда "Дома-2" стремится стать еще красивее

Одно из орудий бывшей участницы телестройки – это внешность. Девушка правильно питается, занимается спортом и находит время для сна, но признается, что в 36 лет начала задумываться об инъекциях.

"Никаких филлеров я точно себе не буду ставить. Все должно быть в меру. А ботокс мне давно пора вколоть, мама говорит, а то я постоянно морщу лоб",

– говорит Водонаева.

Возможно, прибегнуть к услугам косметологов девушка решила после развода со вторым мужем Алексеем Косинусом. Телезвезда убеждает, что именно она приняла решение разойтись. Одной из причин мог стать материальный статус избранника.

"Он музыкант. Был бы бизнесмен – не развелась бы с ним",

– прокомментировала ситуацию Алена.

Водонаева и Косинус поженились в 2017 году. Последние несколько месяцев в СМИ часто появлялись слухи о том, что молодые люди уже не живут вместе – сообщает 360tv.ru.

Похоже, что высказывание девушки абсолютно искренне: в рай в шалаше она не верит, ей важен статус мужчины, хотя звезда "Дома-2" давно зарабатывает на жизнь сама.

"Статус мужчины для меня важен, его интеллектуальный уровень, его рост, стремления и желание идти еще выше. Я не могу уважать своего мужчину, если он слабее, довольствуется малым и не хочет зарабатывать",

– высказалась Водонаева.

Алена не приемлет никаких манипуляций в отношениях и стервой себя не считает, однако хитрости все же использует: "я хитрю, интригую, держу в тонусе" – цитирует Алену "Вечерняя Москва".

Ранее Алену Водонаеву унизили за откровенный вид.