Девушка завоевала третье место в международном конкурсе

Александре Пожидаевой 19 лет, она является студенткой Санкт-Петербургского университета. Получение высшего образования она совмещает с участием в модных показах. В конкурсе "Краса Вселенной 2019" Александра получила титул "Третья Краса Вселенной – 2019".

"Шикарная", "Браво", "Красивая и без надутых губ", "Сложный был выбор",

– комментируют пользователи.

Победительницей конкурса стала представительница Казахстана, второе место отправилось на Украину. В отборочных этапах принимали участие девушки не только из СНГ, но и из Европы и Южной Америки.

В этом году организаторы решили отказаться от традиционного выхода в купальниках, заменив его на творческий конкурс: конкурсантки рисовали картины и показывали свои фильмы.

Ранее супермодель Ирину Шейк назвали русской королевой из-за внушительного декольте.