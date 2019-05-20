Нибиру
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Александре Пожидаевой 19 лет, она является студенткой Санкт-Петербургского университета. Получение высшего образования она совмещает с участием в модных показах. В конкурсе "Краса Вселенной 2019" Александра получила титул "Третья Краса Вселенной – 2019".
"Шикарная", "Браво", "Красивая и без надутых губ", "Сложный был выбор",
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Победительницей конкурса стала представительница Казахстана, второе место отправилось на Украину. В отборочных этапах принимали участие девушки не только из СНГ, но и из Европы и Южной Америки.
В этом году организаторы решили отказаться от традиционного выхода в купальниках, заменив его на творческий конкурс: конкурсантки рисовали картины и показывали свои фильмы.
Ранее супермодель Ирину Шейк назвали русской королевой из-за внушительного декольте.
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