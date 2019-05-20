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"Краса Вселенной": шикарная россиянка получила титул

Александра Пожидаева. Фото: instagram.com/alexandrapozhidaeva
Девушка завоевала третье место в международном конкурсе

Александре Пожидаевой 19 лет, она является студенткой Санкт-Петербургского университета. Получение высшего образования она совмещает с участием в модных показах. В конкурсе "Краса Вселенной 2019" Александра получила титул "Третья Краса Вселенной – 2019".

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Публикация от Краса Вселенной Россия (@beautyofuniverserussia)

"Шикарная", "Браво", "Красивая и без надутых губ", "Сложный был выбор",

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Победительницей конкурса стала представительница Казахстана, второе место отправилось на Украину. В отборочных этапах принимали участие девушки не только из СНГ, но и из Европы и Южной Америки.

В этом году организаторы решили отказаться от традиционного выхода в купальниках, заменив его на творческий конкурс: конкурсантки рисовали картины и показывали свои фильмы. 

Ранее супермодель Ирину Шейк назвали русской королевой из-за внушительного декольте. 

Дарья ПЕТРОВА
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