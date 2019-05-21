"Балаболка": на ведущую "Дома-2" набросились из-за развода

Знаменитость считает, что россиянки сами рушат свой брак

Ксения Бородина взбесила своих подписчиц смелым высказыванием о разводах. Телеведущая привела неутешительную статистику расставаний после свадьбы и посоветовала всем не женится в молодости и до последнего идти на компромисс, чтобы спасти семью.

"Люди просто идут и убивают свой брак, потому что не нашли компромисс, либо просто даже не пытались спасти! Гордость, глупость, не хватка опыта и т.д.",

– подписала снимок Ксения.

Телезвезда считает, что еще одна причина браков – это самостоятельность женщин, поэтому и призвала россиянок делать все возможное, чтобы удержать мужа.

Подписчицы с Бородиной категорически не согласны, они уверены, что в современном мире женщины должны делать все для своего счастья, а еще напомнили Ксении, что она сама развелась с первым мужем, а потом чуть не рассталась со вторым.

"Сейчас время умных женщин. Не надо терпеть, молчать, ты должна показывать свое фи", "Сама же в разводе была", "Жизнь одна, а ценность института брака сильно преувеличена", "Балаболка", "Примитивная позиция", "Вы сами развелись, тоже не могли мужа поддержать?", "Не согласна совсем",

– высказались пользователи.

Поспорить со звездой решили не только сотни обычных подписчиц, но и другие знаменитости. Певица Рита Дакота, сама пережившая развод, написала Бородиной длинное сообщение. Артистка категорически не согласна с ведущей "Дома-2" и указала ей на ее прошлое.

"В разводе нет ничего трагичного. <…> Я бы вообще посоветовала разводиться ВСЕМ. Какой бы твоя жизнь была, если бы ты тогда не развелась и не встретила свою любовь? Была ли бы ты счастлива в "кропотливо сохранённом браке"?",

– прокомментировала Дакота.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 году, у пары родилась дочь. В 2011 году семья распалась с большим скандалом из-за загулов супруга. Следующим избранников телеведущей стал участник "Дома-2", с которым она рассталась после нескольких лет отношений.

В 2015 году Ксения вышла замуж за Курбана Омарова, родила от него дочь. И хотя пара несколько раз заявляла о желании развестись, в конце концов они смогли сохранить брак.