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"Копия Нотр-Дам": Галкин затеял фантастическое строительство для Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Юморист рассказал, зачем купил несколько участков земли

Максим Галкин решил начать масштабное строительство в деревне Грязь, где он проживает вместе с примадонной и детьми. Известно, что еще к юбилею Аллы он приобрел территорию, прилегающих к их дому. На этом месте Галкин планирует возвести небольшую православную часовню в готическом стиле.

 "Рядом с часовней Галкин собирается разбить парк.Там по задумке хозяина высадят традиционные для Подмосковья яблони, липы, рябину, иргу, конский каштан и другие деревья",  

сообщает "Экспресс газета".

Стиль будущего строения помогла подобрать близкая подруга пары. По ее задумке здание будет похожа на церковь Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.

Подписчики на фантастическую задумку Галкина отреагировали по-разному, но большинство поддерживает изобретательного Максима.

"Если деньги есть, то почему бы и нет", "Захотят построить копию Нотр-Дам в полную величину", "Православная церковь в готическом стиле? Безвкусица!", "Как хочется, чтобы Алла жила вечно!", "Не жизнь, а сказка!", "Молодец, славный муж",

– похвалили пользователи. 

Не остался в стороне и Филипп Киркоров. Он рассказал, что на его участке также построено святилище – сообщает РИА "ФАН".

Алла Пугачева и Максим Галкин живут в своем роскошном замке с 2011 года. Строительство заняло почти 7 лет. Известно, что в внутри 6 этажей, 20 комнат, сад и бассейн. Управляет всем Галкин с помощью системы умного дома. 

Дарья ПЕТРОВА
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