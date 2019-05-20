Роли и сценарии: ведущая раскрыла правду "Дома-2"

Телезвезда рассказала, почему не любит бывших участников

Ксения Бородина уже 15 лет работает на главной телестройке страны. За это время через проект прошли сотни людей, а вокруг шоу ходит множество слухов. Например, некоторые уверяют, что все происходящее просто спектакль.

Бородина не смогла сдержаться после очередного обвинения и рассказала подписчикам всю правду.

"Больше всего не люблю, когда участники покидают проект и начинают поливать его грязью. Нет у нас ролей и сценариев на "Дом-2". Просто проект вскрывает людей…",

– подписала телеведущая.

Ситуацию осложняет еще и то, что сами бывшие участники озвучивают суммы, которые они получают за то или иное действие. Например, Татьяна Африкантова рассказала, что за каждую беременность участница "Дом-2" получает миллион рублей.

Алексей Самоснов и Екатерина Король были на шоу несколько лет. Они утверждают, что сценарий развития событий пишут редакторы: они могут заставлять участников заселится, изображать любовь и драться. А Самсонову даже пришлось врать, что он имел интимные отношения не только с одной из участниц, но и с ее матерью.

Ранее зезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала об источниках своего заработка.