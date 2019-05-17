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"Я тебя убью": на звезду сериалов напали с кирпичом

Настасья Самбурская. Фото: www.globallookpress.com
Актриса вынуждена везде ходить с охраной

Настасья Самбурская, снявшаяся в нескольких комедийных сериалах, не испытывает недостатка во внимании поклонников. Некоторые из них расхваливают ее в социальных сетях, другие ставят под угрозу ее жизнь и здоровье.

После одной из встреч с агрессивным фанатом Самбурской пришлось применить серьезные меры, чтобы обезопасить себя.

"Один "влюбленный" недавно швырнул кирпич в мою машину. <…> То есть он бросил камень, испортил машину, а мне говорят: "Если бы он сказал: "Я тебя убью", то это была бы угроза жизни. А так это хулиганство",

– пожаловалась артистка. 

О том, что быть актрисой опасно для жизни, Настасья раньше даже не подозревала, а теперь ее сопровождают несколько охранников, которым уже пришлось защищать звезду.

"Один парень каждый день пишет мне в Интернете как своей любимой женщине, достаточно пошлые вещи. Я, естественно, ему не отвечаю, но, видимо, у него какие-то видения. Потом он приходит фотографироваться со мной, и я прошу охранника, чтобы меня от него оградили…"

рассказала знаменитость изданию "7 дней".

Угрозами в реальной жизни все не ограничивается, в социальных сетях девушка спасается от ненавистников "доской позора", где выставляет снимки оскорбивших ее подписчиков.

"Можно сказать, я учу хамов манерам… Бывает, кто-то еще пытается меня на место ставить, пишут: "Ты же выбрала эту профессию, должна быть готовой". К чему я должна была быть готовой? Когда я начала учиться на актрису, соцсетей не существовало",

– рассказала Самбурская.

Ранее о насилии на диване у Малахова рассказала участница "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА
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